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Правозащитники Ливии выступили против продления миграционного соглашения с Италией

Весь мир
Правозащитники Ливии выступили против продления миграционного соглашения с Италией
Global Look Press  /  ROPI/ZUMAPRESS.com

Триполи, 4 февраля. Глава ливийской Национальной комиссии по правам человека Ахмед Хамза выступил против продления миграционного соглашения с Италией.

«Важно произвести пересмотр этого договора из-за нарушений и злоупотреблений, которые он влечет за собой с точки зрения защиты прав беженцев и искателей убежища», — заявил чиновник.

По его словам, соглашение не учитывает исключительные ситуации и условия безопасности, с которыми сталкиваются мигранты в Ливии. Хамза также раскритиковал страны Запада. Он считает, что члены ЕС уклоняются от своих юридических, моральных и гуманитарных обязательств в отношении искателей убежища, направляющихся из североафриканского государства в регионы северного Средиземноморья.

Неделей ранее Европейский союз подтвердил намерение продолжать обучение и поддержку ливийской береговой охраны, несмотря на признание нарушений прав человека. ЕС рассчитывает поставить в страну еще несколько кораблей.

В 2017 году стороны достигли соглашения, результатом которого стало подписание меморандума о взаимопонимании по расширению сотрудничества и борьбе с незаконным ввозом мигрантов с берегов Ливии. Впоследствии договор продлили еще на три года, начиная со 2 февраля 2020-го.

Со своей стороны, Amnesty International раскритиковала планы Италии продлить соглашение без внесения каких-либо изменений в его текст. В недавно опубликованном отчете международная организация сообщила, что Рим, вероятнее всего, продолжит сотрудничество в прежнем формате.

Активисты Amnesty International устроили сидячую забастовку в столице Италии с требованием не продлевать миграционный договор с Ливией. К ним присоединились члены организации «Врачи без границ» и неправительственных структур, направляющих спасательные суда в Средиземное море.

Забастовка, прошедшая в Риме перед зданием МИД, совпала с пятой годовщиной подписания Меморандума о взаимопонимании между Италией и Ливией. Демонстранты заявили, что сотрудничество включает финансирование и поддержку береговой охраны, которая несет ответственность за бесчеловечное обращение с беженцами. По словам правозащитников, подобные соглашения не нацелены на реальные решения и по-прежнему рассматривают миграцию как проблему.

Условия, в которых оказываются пересекающие Ливию мигранты, вызывают массу беспокойства со стороны международной общественности. Пытаясь добраться до берегов Европы на примитивных надувных лодках, люди чаще всего либо гибнут в море, либо силой возвращаются в порты североафриканского государства, где их ожидает долгое пребывание в местных центрах содержания. Мировые правозащитные организации регулярно публикуют отчеты о том, какие бесчеловечные условия ожидают мигрантов в этих лагерях, в надежде придать больше огласки сложившейся гуманитарной ситуации.

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