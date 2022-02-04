Бизнес предложил вдвое поднять планку доходов для самозанятых IT-специалистов

Москва, 4 февраля. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил повысить планку доходов для самозанятых IT-специалистов с 2,4 млн до 5 млн рублей в год. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на доклад РСПП для кабмина, ЦБ, Госдумы и Совфеда.

По мнению представителей союза, такая мера позволит увеличить количество официально зарегистрированных самозанятых, платящих налоги по льготной ставке. Кроме того, это обеспечит рост налоговых отчислений от деятельности программистов, рассчитывают авторы инициативы.

Согласно данным издания, правительство и профильный комитет Госдумы доклад РСПП еще не получили. В Центробанке РФ пообещали изучить предложения, как только они поступят.

Федеральная налоговая служба планирует запустить в феврале сервис платежей для самозанятых из приложения «Мой налог». Новый функционал позволит гражданам выставлять счета для покупателей и направлять их в мессенджер или на почту.