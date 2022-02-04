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Олимпиада-2022 — день первый: визит Путина, церемония открытия, результат фигуристов, медальный зачет

  /   Обновлено: 04 февраля 2022 13:47
Спорт
Олимпиада-2022 — день первый: визит Путина, церемония открытия, результат фигуристов, медальный зачет
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Олимпийские игры — 2022 в Пекине официально стартовали 4 февраля, хотя соревнования уже шли в течение двух предыдущих дней. Тем не менее именно пятница, 4 февраля, официально считается началом зимней Олимпиады. Главные события этого дня — в обзоре ФАН.

Визит Владимира Путина в Китай

Президент России Владимир Путин прибыл в Китай и провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Ранее на сайте Кремля сообщалось, что в ходе переговоров руководители стран планируют обсудить ключевые вопросы двусторонней, региональной и глобальной повестки, а также заключить ряд соглашений, в том числе речь идет о больших объемах поставок в Китай нефти и газа.

После завершения переговоров планируется, что Владимир Путин и Си Цзиньпин совместно примут участие в церемонии официального открытия Олимпиады-2022, которая обещает быть грандиозной. Церемонию будет транслировать в прямом эфире телеканал «Россия-1». Начало в 15:00 по московскому времени.

Советуем не пропустить это красочное зрелище.

Известно, что в торжественной церемонии открытия зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине примут участие 95 стран, в том числе российская сборная. Напомним, из-за санкций WADA наши олимпийцы все еще лишены национального флага и гимна, они выступают под эгидой Олимпийского комитета России (ОКР). Знаменосцами российской команды доверено стать конькобежке Ольге Фаткулиной и хоккеисту Вадиму Шипачеву. Напомним, при победах наших спортсменов вместо гимна России будет исполняться фрагмент Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского. Надеемся, что это великое произведение неоднократно прозвучит в Пекине в ближайшие дни.

Олимпиада 2022 день первый: визит Путина, церемония открытия, результат фигуристов, медальный зачет
ФБА «Экономика сегодня» /

Преодолимая неудача российских фигуристов

Россиянам в первый день соревнований не удалось вырваться на первое место в ходе командных соревнований по фигурному катанию, которые проходят с 4 по 7 февраля. Пока наша команда уступает три балла фигуристам из США, хотя, конечно, изначально расчет у россиян был на большее. Пока после двух этапов сборная РФ занимает второе место, хотя эксперты считают, что еще есть время исправить ситуацию.

Кроме того, у нашего фигуриста Никиты Кацалапова во время разминки произошел конфликт с соперниками — с американцами Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью, которым россияне в результате уступили в ритм-танце. Подробности первого дня командных соревнований по фигурному катанию ОИ-2022 читайте в ближайшее время на сайте ФАН.

Медальный зачет

Медальный зачет — наиболее востребованная «опция» всех материалов в любой Олимпиаде. ОИ в Пекине — не исключение. Все СМИ, в том числе ФАН, уже заготовили «болванки» для публикации медального зачета, но он, увы, пока пустой. В день открытия у всех, как говорится, по нулям. Так что наслаждаемся церемонией открытия и ждем медалей от наших спортсменов. Болеем на наших!

Расписание второго дня Олимпиады представлено в инфографике ФАН.

Олимпиада 2022 день первый: визит Путина, церемония открытия, результат фигуристов, медальный зачет
Федеральное агентство новостей /

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Все новости / Спорт / Олимпиада-2022 — день первый: визит Путина, церемония открытия, результат фигуристов, медальный зачет
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