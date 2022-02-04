«Газпром» подписал с CNPC контракт на поставку газа в Китай

Пекин, 4 февраля. Голубое топливо будет доставляться с российского Дальнего Востока в Китай. Соответствующее соглашение было подписано холдингом «Газпром» и китайской нефтегазовой корпорацией CNPC.

Договор по поставкам природного газа с дальневосточных месторождений в Китай подписали представители национальной нефтегазовой корпорации Китая и «Газпрома». Официальный сайт Кремля опубликовал перечень документов, которые были приняты во время поездки российского лидера Владимира Путина в КНР.

«Договор купли-продажи природного газа по "дальневосточному" маршруту между ПАО "Газпром" и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией», — указывается в сообщении.

Глава государства в ходе встречи с председателем Китая Си Цзиньпином подчеркнул успехи и важность эффективного энергетического сотрудничества между двумя государствами.

«К нашей сегодняшней встрече и наши нефтяники подготовили очень хорошие новые решения по поставкам углеводородов в Китайскую Народную Республику и в газовой отрасли сделан еще один шаг вперед. Я имею в виду новый контракт на поставку газа в Китай с Дальнего Востока России по 10 млрд куб. м газа в год», — отметил президент.

CNPC и «Газпром» заключили в 2015 году «Соглашение об основных условиях трубопроводных поставок газа с месторождений Западной Сибири в Китай по «западному» маршруту». Кроме того, стороны подписали «Меморандум о взаимопонимании по проекту трубопроводных поставок в Китай природного газа с Дальнего Востока России». А в декабре 2017 года компании достигли договоренностей по условиям поставок газа в КНР. Не исключено, что в будущем «Газпром» начнет поставлять в Китай также гелий и сжиженный углеводородный газ.