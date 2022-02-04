Россия и Китай анонсировали создание механизмов контроля эпидемии в приграничных районах

Пекин, 4 февраля. Правительства России и Китая планируют разработать механизм совместной профилактики и контроля эпидемии COVID-19 в приграничных территориях.

Президент России Владимир Путин и глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на встрече лидеров двух стран в Пекине обсудили ситуацию с коронавирусом. Итогом беседы стало намерение выработать механизм для предотвращения трансграничного распространения COVID-19.

Главы двух стран затронули вопросы «двусторонней, региональной и глобальной повестки дня» и заключили ряд соглашений.

Россия нацелена на укрепление кооперации с Китаем в противодействии коронавирусу, такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в преддверии встречи с китайским лидером Си Цзиньпином в Пекине.