Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 февраля 13:09
13:09
Политика
Кедми объяснил, когда Россия и Китай смогут «устранить угрозу» со стороны США и НАТО
13:07
Весь мир
Премьер-министр Мали: Франция устраивает политический и дипломатический террор против Бамако
13:07
Общество
Анита Цой презентовала мини-альбом «Океан Свободы»
13:07
Общество
Названая сестра Ванги Слава Севрюкова предсказала начало мировых катаклизмов в 2022 году
13:04
Армия
Народная милиция ЛНР: ВСУ перебросили в Донбасс американские и британские ПТРК
13:03
Политика
CNN: сложная загадка Путина об Украине расколола США
13:03
Общество
Туристам предоставили возможность пожить в настоящих иглу во время отдыха в Сочи
13:02
Происшествия
Начальника отдела наркоконтроля задержали в ХМАО по подозрению в фальсификации доказательств
13:02
Общество
Пассажиропоток в аэропортах России увеличился на 58% в 2021 году
12:59
Экономика
Аналитик Пикин раскрыл, как Россия может легко поставить крест на реверсе для Украины
Все новости

Россия и Китай анонсировали создание механизмов контроля эпидемии в приграничных районах

Общество
Россия и Китай анонсировали создание механизмов контроля эпидемии в приграничных районах
wikipedia.org  /  mil.ru / CC BY 4.0

Пекин, 4 февраля. Правительства России и Китая планируют разработать механизм совместной профилактики и контроля эпидемии COVID-19 в приграничных территориях.

Президент России Владимир Путин и глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на встрече лидеров двух стран в Пекине обсудили ситуацию с коронавирусом. Итогом беседы стало намерение выработать механизм для предотвращения трансграничного распространения COVID-19.

Главы двух стран затронули вопросы «двусторонней, региональной и глобальной повестки дня» и заключили ряд соглашений.

Россия нацелена на укрепление кооперации с Китаем в противодействии коронавирусу, такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в преддверии встречи с китайским лидером Си Цзиньпином в Пекине.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Россия и Китай анонсировали создание механизмов контроля эпидемии в приграничных районах
путин китай эпидемия
Комментировать