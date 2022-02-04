Глава МИД Ливии открыла посольство в Эфиопии

Триполи, 4 февраля. Министерство иностранных дел переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии, чей мандат прекратил действие в декабре 2021 года, разместило посольство в Эфиопии. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Глава МИД Наджла аль-Мангуш прилетела в Аддис-Абебу, где посетила торжественную церемонию открытия диппредставительства.

«Открытие посольства, где базируется Африканский союз (АС), является важным шагом для сотрудничества в борьбе с пандемией COVID-19, терроризмом во всех его формах и создании экономических возможностей, которые приносят пользу странам континента», — говорится в сообщении.

Наджла аль-Мангуш в ходе поездки в Эфиопию также встретилась с коллегами из Алжира, Южной Африки и Анголы. Стороны рассмотрели 40-ю сессию Исполнительного совета АС, в частности, политические проблемы и вопросы мира и безопасности в регионе.

«Министры обсудили наиболее насущные трудности, с которыми сталкивается Африканский континент в свете растущего числа угроз безопасности,а также экономические и медицинские последствия пандемии COVID-19», — говорится в сообщении.

Россия подтвердила намерение открыть посольство в Ливии. Сроки возобновления работы миссии станут известны позднее.