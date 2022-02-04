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YouTube заблокировал вещание оппозиционных телеканалов Украины на своей площадке

  /   Обновлено: 04 февраля 2022 12:40
Политика
YouTube заблокировал вещание оппозиционных телеканалов Украины на своей площадке
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Киев, 4 февраля. Оппозиционные украинские телеканалы «Первый независимый» и «UkrLive» были удалены из YouTube. Об этом сообщил один из акционеров телеканалов Артем Марчевский.

По словам Марчевского, за удаление украинских СМИ с площадки ответственны представители власти. Так они пытаются «закрыть рот неугодным журналистам».

«Первый независимый» сообщает, что блокировка аккаунтов является актом цензуры и таким образом украинцев стараются лишить «возможности знать правду».

При этом оба телеканала продолжают свою деятельность на других площадках.

«Считаем, что на Украине усилиями власти [президента Владимира] Зеленского создается монополия на информацию путем зачистки и запугивания всех оппозиционных средств массовой информации, вынуждая тем самым большинство населения смотреть ангажированные и пропагандистские СМИ», — говорят корреспонденты «Первого независимого».

Напомним, что недоступными для просмотра на YouTube также стали официальные аккаунты Мининформации и управления Народной милиции ДНР.

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украина youtube первый независимый ukrlive
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