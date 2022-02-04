МО РФ обнаружило 45 иностранных разведывательных самолетов у границ России за неделю

Москва, 4 февраля. За минувшую неделю к границам РФ приближались 45 разведывательных самолетов и 18 дронов нескольких иностранных государств.

Высокая активность иностранной разведывательной авиации по-прежнему фиксируется у государственных границ РФ. Об этом сообщили представители российского Минобороны, заявление которых приводит издание «Красная звезда».

«Для недопущения нарушения государственной границы было выполнено два подъема истребителей из состава дежурных сил по ПВО. Никаких нарушений в указанный период допущено не было», — отмечается в публикации.

Ранее сообщалось, что в новосибирском аэропорту Толмачево были замечены два новейших истребителя Су-57, которые совершают перелет из Комсомольска-на-Амуре в западную часть России. О страхе пилотов ВВС США при сближении с боевыми самолетами ВКС РФ писал Infox.