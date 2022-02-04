Компания Apple открыла представительство в России

Москва, 4 февраля. Американский IT-гигант Apple открыл представительство в РФ, первым исполнив «закон о приземлении», сообщили в Роскомнадзоре.

Закон о деятельности иностранных компаний в Интернет на территории России вступил в силу с 1 января 2022 года. В соответствии с документом зарубежные интернет-компании, чья суточная аудитория превышает 500 тысяч пользователей, должны иметь уполномоченные представительства в РФ.

Роскомнадзор ранее обнародовал список компаний, которые должны открыть такие офисы. В реестр вошли американские гиганты Google, Apple, Meta Platforms (бывший Facebook), а также сервисы Twitter, TikTok, мессенджер Telegram и другие.

Ранее создатель Telegram Павел Дуров резко высказался в адрес разработчиков WhatsApp. По его словам, в мессенджере много уязвимостей, но программисты не торопятся их устранять.