Курбан Омаров похвастался новой машиной за 30 млн рублей

Москва, 4 февраля. Бизнесмен Курбан Омаров поделился с подписчиками радостной новостью — он стал счастливым обладателем новой машины. Теперь предприниматель будет передвигаться на Maybach.

Экс-супруг ведущей скандального телешоу «Дом-2» Ксении Бородиной решил приобрести себе «новую игрушку». Он отправился в брендовый магазин, где оформил документы на покупку Mercedes-Benz Maybach GLS 600 I. Мужчина похвастался иномаркой, показав все детали автомобиля. Он поделился видео в Stories на своей странице в Instagram.

Prt Scr instagram.com / @zimamoscow

Блогер признался, что не собирается садиться за руль. Мужчина намерен нанять водителя, чтобы не тратить время в дороге. Омаров собирается заниматься делами, пока будет перемещаться по городу.

«Получается, я купил себе «Майбах» из-за того, что «ремонт сам себя не сделает». Пойду искать работу, пока ребята оформляют машину», — пошутил бизнесмен над Бородиной, которая обвинила экс-мужа в хайпе на нее имени ради заработка на ремонт.

Супружеская пара распалась в прошлом году. Слухи о разногласиях в семье ходили за несколько месяцев до официального развода. Однако ни Бородина, ни Омаров не подтверждали их. Официально они расстались в августе. Что стало причиной разрыва отношений, доподлинно неизвестно. Звезда «Дома-2» комментируют расставание, но старается не говорить ничего конкретного.