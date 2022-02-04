Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 февраля 13:08
13:07
Весь мир
Премьер-министр Мали: Франция устраивает политический и дипломатический террор против Бамако
13:07
Общество
Анита Цой презентовала мини-альбом «Океан Свободы»
13:07
Общество
Названая сестра Ванги Слава Севрюкова предсказала начало мировых катаклизмов в 2022 году
13:04
Армия
Народная милиция ЛНР: ВСУ перебросили в Донбасс американские и британские ПТРК
13:03
Политика
CNN: сложная загадка Путина об Украине расколола США
13:03
Общество
Туристам предоставили возможность пожить в настоящих иглу во время отдыха в Сочи
13:02
Происшествия
Начальника отдела наркоконтроля задержали в ХМАО по подозрению в фальсификации доказательств
13:02
Общество
Пассажиропоток в аэропортах России увеличился на 58% в 2021 году
12:59
Экономика
Аналитик Пикин раскрыл, как Россия может легко поставить крест на реверсе для Украины
12:58
Происшествия
Транспортная прокуратура начала проверку после задержки поездов в Гатчинском районе
Все новости

Курбан Омаров похвастался новой машиной за 30 млн рублей

Шоу-бизнес
Курбан Омаров похвастался новой машиной за 30 млн рублей
instagram.com  /  @zimamoscow

Москва, 4 февраля. Бизнесмен Курбан Омаров поделился с подписчиками радостной новостью — он стал счастливым обладателем новой машины. Теперь предприниматель будет передвигаться на Maybach.

Экс-супруг ведущей скандального телешоу «Дом-2» Ксении Бородиной решил приобрести себе «новую игрушку». Он отправился в брендовый магазин, где оформил документы на покупку Mercedes-Benz Maybach GLS 600 I. Мужчина похвастался иномаркой, показав все детали автомобиля. Он поделился видео в Stories на своей странице в Instagram.

Курбан Омаров похвастался новой машиной за 30 млн рублей
Prt Scr instagram.com / @zimamoscow

Блогер признался, что не собирается садиться за руль. Мужчина намерен нанять водителя, чтобы не тратить время в дороге. Омаров собирается заниматься делами, пока будет перемещаться по городу.

«Получается, я купил себе «Майбах» из-за того, что «ремонт сам себя не сделает». Пойду искать работу, пока ребята оформляют машину», — пошутил бизнесмен над Бородиной, которая обвинила экс-мужа в хайпе на нее имени ради заработка на ремонт.

Супружеская пара распалась в прошлом году. Слухи о разногласиях в семье ходили за несколько месяцев до официального развода. Однако ни Бородина, ни Омаров не подтверждали их. Официально они расстались в августе. Что стало причиной разрыва отношений, доподлинно неизвестно. Звезда «Дома-2» комментируют расставание, но старается не говорить ничего конкретного.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Курбан Омаров похвастался новой машиной за 30 млн рублей
автомобиль соцсети омаров
Комментировать