Россия и КНР призвали другие страны отказаться от размещения ядерного оружия за рубежом

Пекин, 4 февраля. Москва и Пекин настаивают на выводе всеми ядерными державами своего атомного оружия с зарубежных баз в пределы национальных границ. Об этом стало известно в ходе переговоров президента РФ Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина, которые прошли в Пекине.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин призвали другие страны прекратить практику дислокации ядерного оружия за рубежом.

Российский президент посетил Китай в связи с начавшейся зимней Олимпиадой и в целях дальнейшего углубления сотрудничества между РФ и КНР.