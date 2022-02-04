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Россия и КНР призвали другие страны отказаться от размещения ядерного оружия за рубежом

Армия
Россия и КНР призвали другие страны отказаться от размещения ядерного оружия за рубежом
wikipedia.org  /  mil.ru / CC BY 4.0

Пекин, 4 февраля. Москва и Пекин настаивают на выводе всеми ядерными державами своего атомного оружия с зарубежных баз в пределы национальных границ. Об этом стало известно в ходе переговоров президента РФ Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина, которые прошли в Пекине.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин призвали другие страны прекратить практику дислокации ядерного оружия за рубежом.

Российский президент посетил Китай в связи с начавшейся зимней Олимпиадой и в целях дальнейшего углубления сотрудничества между РФ и КНР.

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