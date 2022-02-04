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Корнилов разоблачил фейк американской газеты The Times о войсках России у границ Украины
Политика
Корнилов разоблачил фейк американской газеты The Times о войсках России у границ Украины
facebook.com  /  Владимир Корнилов

Известный политолог и историк Владимир Корнилов разоблачил очередной фейк западной пропаганды о якобы концентрации подразделений армии России у границы с Украиной. Об этом он написал на своей официальной странице в Telegram.

Американские СМИ всеми правдами и неправдами пытаются обвинить в Россию в том, что она якобы концентрирует войска на границе с Украиной. Для этого они используют фотографии с учений Вооруженных сил России, но не всегда удачно.

Очередной материал американской газеты The Times, в котором рассказывается о российской армии, был проиллюстрирован фотографиями с маневров ВС РФ в Сибири. Однако американские журналисты подали данное фото со следующим комментарием:

«Россия настаивает на том, что ее войска, сосредоточенные у границы с Украиной, не представляют угрозы».

Владимир Корнилов, обративший внимание на данный фейк, уличил газету The Times в незнании географии, поскольку Сибирь находится в нескольких тысячах километров от Украины.

«Очередной фейк от The Times. Приводят фото российских учений. Подпись под снимком — о наших войсках «возле украинской границы». На самом деле фото — с учений в Сибири! Сибирь! Это уже тоже украинская граница?!» — задал Владимир Корнилов риторический вопрос.

Корнилов разоблачил фейк американской газеты Times о войсках России у границ Украины
Федеральное агентство новостей /

Заметим, в конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил Альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. США и НАТО 26 января передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.

Именно после этого и появились заявления со стороны Запада о том, что Россия якобы концентрирует войска у границы с Украиной. Хотя Москва неоднократно заявляла о суверенном праве России проводить маневры на территории своего государства. Пресс-секретарь Дмитрий Песков регулярно подчеркивал, что Россия не обязана отчитываться перед НАТО за проведение военных учений своей армии на российской же территории.

Российский политик и военный эксперт Франц Клинцевич считает, что Запад нашпиговывает летальным оружием Украину и готовит ее к нападению на республики Донбасса.

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