«ФАН повсюду»: что происходит на границе Киргизии и Таджикистана

Форматирование республик Советского Союза заложило «пороховую бочку» в будущие приграничные конфликты. Исключением не стали Таджикистан и Киргизия, первые столкновения между жителями которых произошли еще 1974 году. Основной точкой напряжения стали участки границы расположенные в Ферганской долине, где борьба за контроль над транспортными потоками, водными и земельными ресурсами приводит к регулярным столкновениям с применением вооруженных сил, а также мешает Бишкеку и Душанбе договориться без внешнего вмешательства.

Так, 27 января ситуация на киргизско-таджикской границе обострилась из-за перекрытия дороги Баткен-Исфана. Конфликт перерос в перестрелку между подразделениями пограничных войск Киргизии и Таджикистана в местностях Торт-Кочо и Чыр-Добо. Сообщалось о применении минометов и гранатометов.

О событиях на таджикско-киргизской границе и том, как растущую напряженность использует Анкара для своего проекта Организации тюркских государств, беседуем с автором Telegram-канала «Южный ветер».

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В выпуске:

Основные причины частых столкновений на таджикско-киргизской границе.

Из-за чего произошел вооруженный конфликт 27 января?

Контрабанда через границу Таджикистана и Киргизии.

Поможет ли решить проблему демаркация границы?

Почему Турции выгоден конфликт между Таджикистаном и Киргизией?

Пытаются ли влиять на ситуацию Китай и Узбекистан?

Какие есть варианты мирного разрешения конфликта и какова вероятность крупномасштабных столкновений?

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