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Путин и Си Цзиньпин подписали Совместное заявление на встрече в Пекине

Политика
Путин и Си Цзиньпин подписали Совместное заявление на встрече в Пекине
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Пекин, 4 февраля. Президент России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин подписали Совместное заявление. Событие произошло во время встречи лидеров в Пекине.

Отмечается, что в заявлении речь идет о международных отношениях, которые вступают в новую эпоху. Кроме того, там сказано о глобально устойчивом развитии. Россия и Китай также выразили обеспокоенность в связи с созданием объединения AUKUS.

Согласно тексту заявления, стороны считают неприемлемыми любые попытки ограничить их права на регулирование национальных сегментов интернета. Также Москва и Пекин намерены противостоять вмешательству внешних сил во внутренние дела стран. Кроме того, китайская сторона поддержала предложения России по безопасности в Европе.

Ранее стало известно, что Владимир Путин и Си Цзиньпин призвали США не размещать ракеты средней и меньшей дальности на территории Европы и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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