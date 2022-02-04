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Ягудин похвалил Мишину и Галлямова за прокат короткой программы командного турнира ОИ

  /   Обновлено: 04 февраля 2022 12:27
Олимпийские игры 2022
Ягудин похвалил Мишину и Галлямова за прокат короткой программы командного турнира ОИ
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Пекин, 4 февраля. Четырехкратный чемпион мира в мужском одиночном катании Алексей Ягудин оценил первое выступление Анастасии Мишиной и Александра Галлямова на ОИ-2022.

Алексей Ягудин «позитивно и оптимистично» оценил выступление российской пары Анастасии Мишиной и Александра Галлямова в короткой программе командного турнира в рамках зимних Олимпийских игр в Пекине. Своим мнением о прокате чемпионов мира 2022 года именитый фигурист поделился с журналистами издания «Чемпионат». Мишина и Галлямова на 0,19 балла опередила китайскую пару и заняли первое место.

«Сегодня мы увидели отличное выступление и тех, и других. Мишина и Галлямов чуть-чуть выиграли технику, а китайцы вторую оценку — в итоге перевес в 19 сотых в сторону китайцев. Многие скажут, что причина в том, что Олимпиада проходит в Пекине, но китайский судья поставил на первое место именно нашу пару!» — отметил Ягудин.

Ранее россияне Никита Кацалапов и Виктория Синицина заняли второе место в ритм-танце в командном турнире ОИ. Они уступили первую строчку паре из США.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Ягудин похвалил Мишину и Галлямова за прокат короткой программы командного турнира ОИ
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