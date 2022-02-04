Расчеты комплексов «Искандер» уничтожили «вражеские» объекты на учениях в Приморье

Владивосток, 4 февраля. Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» выполнили задачи по уничтожению объектов условного противника на учениях в Приморском крае. Об этом рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

Оперативно-тактические маневры состоялись в соединении общевойсковой армии ВВО. Военнослужащие в ходе тренировки провели учебные пуски ракет из комплексов «Искандер».

«В ходе занятия ракетчики совершили многокилометровые марши в основные и запасные позиционные районы, выполнили задачи по развертыванию пусковых установок, транспортно-заряжающих и командно-штабных машин, а также маскировке и инженерному оборудованию позиций, доставке и перегрузке ракет», — уточняется в сообщении.

В результате военнослужащие ВВО успешно выполнили задачи по ликвидации «вражеских» объектов. После пусков расчеты комплексов быстро сменили стартовые позиции.

Недавно подразделения оперативно-тактической авиации и противовоздушной обороны ЗВО приняли участие в маневрах в Воронежской области.

Ранее «Царьград» сообщал, что росгвардейцы отразили нападение условного противника на учениях в Нижегородской области.