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Россия и Китай призвали США отменить планы по размещению ракет в Европе

  /   Обновлено: 04 февраля 2022 12:32
Армия
Россия и Китай призвали США отменить планы по размещению ракет в Европе
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Пекин, 4 февраля. Москва и Пекин призывают Вашингтон отказаться от своих планов по размещению ракет средней и меньшей дальности на территории Европы и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Такое заявление сделали президент России Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин. В совместном заявлении главы двух держав указали, что США стоит пересмотреть свои планы по размещению вооружения наземного базирования в указанных регионах.

Кроме того, РФ и КНР настаивают на том, что Соединенные Штаты должны ускорить ликвидацию своих запасов химического оружия.

Напомним, что встреча Путина и Си Цзиньпина проходит в Пекине. Глава российского государства в первый раз прибыл в столицу Китая с начала пандемии коронавируса. Планируется, что после переговоров стороны подпишут ряд документов о сотрудничестве.

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россия сша китай вооружение европа
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