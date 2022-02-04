Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 февраля 13:08
13:07
Весь мир
Премьер-министр Мали: Франция устраивает политический и дипломатический террор против Бамако
13:07
Общество
Анита Цой презентовала мини-альбом «Океан Свободы»
13:07
Общество
Названая сестра Ванги Слава Севрюкова предсказала начало мировых катаклизмов в 2022 году
13:04
Армия
Народная милиция ЛНР: ВСУ перебросили в Донбасс американские и британские ПТРК
13:03
Политика
CNN: сложная загадка Путина об Украине расколола США
13:03
Общество
Туристам предоставили возможность пожить в настоящих иглу во время отдыха в Сочи
13:02
Происшествия
Начальника отдела наркоконтроля задержали в ХМАО по подозрению в фальсификации доказательств
13:02
Общество
Пассажиропоток в аэропортах России увеличился на 58% в 2021 году
12:59
Экономика
Аналитик Пикин раскрыл, как Россия может легко поставить крест на реверсе для Украины
12:58
Происшествия
Транспортная прокуратура начала проверку после задержки поездов в Гатчинском районе
Все новости

Около миллиарда рублей поступило россиянам в виде кешбэка за туры по стране

Экономика
Около миллиарда рублей поступило россиянам в виде кешбэка за туры по стране
wikipedia.org  /  CC BY-SA 3.0

Москва, 4 февраля. Жители России получили порядка 1 млрд рублей кешбэка за туры по стране за две недели действия нового этапа программы. Об этом сообщили в пресс-службе Ростуризма со ссылкой на главу ведомства Зарину Догузову.

В настоящий момент около 200 тысяч туристов уже купили туры и проживание в отелях на более чем 5 млрд рублей. Совокупно на карты «Мир» туристам вернулся уже почти 1 млрд рублей, заявила Догузова.

Глава Ростуризма подчеркнула, что спрос на программу кешбэка в 2022 году в среднем возрос вдвое по сравнению с прошлыми этапами, а продажи туров по стране увеличились почти на 50% относительно того же периода 2021 года. Она напомнила, что путешествовать с кешбэком возможно до 30 апреля включительно, а отправиться в круизы — до конца мая.

Частные инвесторы вложат 450 млн рублей в 2022 году на развитие туризма в Хакасии. Об этом ранее рассказал министр экономического развития региона Виктор Богушевич.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Около миллиарда рублей поступило россиянам в виде кешбэка за туры по стране
ростуризм кешбэк туры по россии
Комментировать