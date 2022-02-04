Около миллиарда рублей поступило россиянам в виде кешбэка за туры по стране

Москва, 4 февраля. Жители России получили порядка 1 млрд рублей кешбэка за туры по стране за две недели действия нового этапа программы. Об этом сообщили в пресс-службе Ростуризма со ссылкой на главу ведомства Зарину Догузову.

В настоящий момент около 200 тысяч туристов уже купили туры и проживание в отелях на более чем 5 млрд рублей. Совокупно на карты «Мир» туристам вернулся уже почти 1 млрд рублей, заявила Догузова.

Глава Ростуризма подчеркнула, что спрос на программу кешбэка в 2022 году в среднем возрос вдвое по сравнению с прошлыми этапами, а продажи туров по стране увеличились почти на 50% относительно того же периода 2021 года. Она напомнила, что путешествовать с кешбэком возможно до 30 апреля включительно, а отправиться в круизы — до конца мая.

Частные инвесторы вложат 450 млн рублей в 2022 году на развитие туризма в Хакасии. Об этом ранее рассказал министр экономического развития региона Виктор Богушевич.