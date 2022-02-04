Новая разновидность ВИЧ появилась в Нидерландах

Амстердам, 4 февраля. Наиболее опасный штамм вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) выявили в Нидерландах. Об этом сообщила группа ученых под руководством профессора Кристофа Фрейзера из Института больших данных Оксфордского университета.

Исследователи изучили биоматериал ВИЧ-инфицированных европейцев из Уганды. У 17-ти из них была выявлена новая разновидность вируса, названная VB, сообщил журнал Science.

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Ученые на основе полученных данных инициировали повторное обследование ВИЧ-инфицированных жителей Нидерландов. Результаты анализов показали, что 92 человека из них являются носителями нового более заразного вируса. Зараженные VB-вариантом имеют больший риск заболеть СПИДом. Однако ученые успокоили, что антиретровирусная терапия способна обезопасить пациента от такого развития событий.

Член-корреспондент РАН, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов ранее рассказал, как COVID-19 протекает у ВИЧ-инфицированных. Коронавирус может оставаться в организме больного от нескольких месяцев до года.