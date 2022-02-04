Запрос современного школьника — развивать в себе креативность: готовы ли родители платить за это

В исследовании, проведенном онлайн-школой для детей и подростков Skysmart, приняли участие 2145 школьников с 1-го по 11-й классы и 686 родителей по всей России. Они ответили на вопросы о том, какие навыки они хотели бы развивать или уже развивают и к помощи какого института для этого прибегают — школы, частных образовательных организаций или же самостоятельно.

Согласно НИУ ВШЭ, одними из ключевых компетенций XXI века являются критическое мышление, креативность, коммуникация и кооперация. Но процесс обучения в школе пока еще строится на передаче именно предметных знаний от учителя к ученику. Дополнительные, не входящие в систему обязательного среднего образования, гарантируемого государством, навыки (спортивные, музыкальные, творческие, технические и научные) в большинстве своем приходится «добирать» в свободное от освоения школьной программы время. Этот опрос показал, что около четверти учеников (25,7%) не посещают никакие дополнительные кружки и секции. Менее 10% ходят на технические кружки и кружки по развитию личных навыков (например, ораторское мастерство и скорочтение).

В опросе о навыках среди самых значимых 35,4% школьников отметили креативность и творческое мышление (навык находить нестандартные решения в стандартных ситуациях). В этом вопросе «отцы и дети», кажется, нашли общий язык — 43,6% родителей также выбрали креативность, хотя на такие курсы детей отправили бы только 32,6%. Большинство участников исследования — 68,2% — отметили, что эти умения осваивают самостоятельно, а не в школе.

Значительное расхождение наблюдается в другом немаловажном вопросе — умение критически мыслить и анализировать (умение, отвечающее за обработку входящей информации, способности отличать истинное от ложного) выбрало больше половины опрошенных родителей (56,4%) и только 24,2% самих школьников. При этом 74% детей ответили утвердительно на вопрос, развивают ли они критическое мышление самостоятельно, а 37,6% родителей выбрали бы такие курсы для своих детей.

Федеральное агентство новостей /

За подобные курсы большая часть родителей (40%) готовы платить от 1000 до 3000 рублей в месяц. При этом 30% родителей готовы платить за такие курсы только до 1000 рублей в месяц. Более 5000 рублей не готов платить почти никто (2,7%).

«Измученные подготовкой к ЕГЭ подростки и родители все еще думают в первую очередь о том, как поместить в голову знания, необходимые для сдачи экзаменов. Поэтому, к сожалению, развитие софт-скиллов у нас пока еще не ощущается как необходимость. Но именно они определяют успешность уже сегодня. И всем нам предстоит это понять в ближайшие годы», — отметил управляющий партнер онлайн-школы Skysmart Александр Ларьяновский.

В вопросах, относящимся к дополнительным сферам, родители и дети оказались более единодушны и сошлись во мнении по поводу курсов, среди которых у школьников лидируют искусство и дизайн (34,1%) финансовая грамотность (31%), психология (30,2%) и предпринимательство (28,3%). А у родителей — финансовая грамотность (41,2%), психология (31,1%), предпринимательство (28,5), искусство и дизайн (21,6%).

А вот курсы по экологии, истории науки и политологии одинаково занимают последние места, несмотря на общепринятое мнение об эко-сознательности молодежи и необходимость прохождения ЕГЭ по обществознанию. При этом если у детей эти опции все равно выбирали от 8,6 до 11,6% (экология — 11,6%, политология — 8,6%, история науки — 10,6%), то среди родителей процент был еще ниже (экология — 7,1%, политология — 6,2%, история науки — 8,2%).