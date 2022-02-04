Обострение отношений между США и Россией толкает цены на нефть вверх

Рост цен — это уже реакция на новый виток обострения отношений между США и РФ. Об этом ФАН рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Стоимость нефти Brent на торгах 4 февраля превысила 92 доллара за баррель. Такую отметку она преодолела впервые с октября 2014 года.

Цена за апрельский фьючерс на нефть марки Brent взлетела на 1,06% и достигла 92,08 доллара за баррель. Цена за фьючерс на WTI с поставкой в марте выросла на 1,04%, до 91,31 доллара за баррель.

ФБА «Экономика сегодня» /

Как отметил Артем Деев, вчера котировки нефти начали день умеренным снижением, после того как ОПЕК+ озвучила решение об увеличении добычи в марте на 0,4 млн баррелей в сутки. Рост цен — это уже реакция на новый виток обострения отношений между США и РФ: НАТО увеличивает группировку в Европе, американские военные перебрасываются в ЕС.

«Кроме того, увеличение стоимости сырья стимулируется падением добычи газа в Техасе, где из-за снежного шторма замерзают скважины. Стоимость сырья растет на фоне возможных перебоев поставок со стороны России, если будет военный конфликт», — пояснил Артем Деев.

Он выразил уверенность, что, когда эта истерия пройдет, котировки вновь снизятся до уровня 85-87 долларов за баррель. Этот уровень цен будет приемлемым для стран-производителей и импортеров сырья, поэтому может остаться таковыми на длительный период.

Ранее ФАН приводил мнение, согласно которому в начале февраля доллар может колебаться в зависимости от усиления или ослабления геополитических и санкционных рисков. Экономист ожидает колебаний валюты в этот период в рамках от 78,5 до 80 рублей за доллар и от 88 до 89,5 рубля за евро.