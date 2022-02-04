Сервис Netflix анонсировал главные премьеры 2022 года

Лос-Анджелес, 4 февраля. Крупнейший американский стриминговый сервис Netflix опубликовал на своем официальном YouTube-канале видео с нарезкой кадров главных премьер года.

Новые проекты будут выходить на площадке каждую неделю, сообщили в пресс-службе Netflix. Среди новинок — разнообразие жанров от классических боевиков до анимационных сериалов, в которых приняли участие известные голливудские актеры. Зрителей заинтриговали кадрами из сиквела «Достать ножи», фэнтези «Страна снов», триллера «Серый человек».

Популярность южнокорейского сериала «Игра в кальмара» заставила Netflix пересмотреть свою сетку с телешоу. В 2022 году площадка планирует выпустить 25 проектов производства Кореи. Премьера сериала «Мы все мертвы» режиссеров Ли Джэ-гю и Ким Нам-су, которая состоялась 28 января, уже наделала много шума. История про зомби всего за пару дней после релиза стала самой популярной среди пользователей Netflix.