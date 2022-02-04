Американский сенатор Круз указал на вину Байдена в эскалации кризиса на Украине

Вашингтон, 4 февраля. Напряженная ситуация вокруг Украины связана с политикой президента США Джо Байдена. Об этом сообщил сенатор-республиканец Тед Круз.

Реальной причиной эскалации конфликта на Украине стал нынешний «обитатель Овального кабинета». По мнению Круза, Байден допустил «слабость и попустительство» в политике США сразу после собственной инаугурации.

«Почему Россия не напала на Украину в 2017 году? Почему этого не произошло в 2018, 2019 или 2020 году? Что изменилось?», — передает вопросы политика издание The Hill.

Ранее руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко сообщил, что действующий американский лидер не обладает значимыми аргументами для разрешения ситуации вокруг Украины и выступления на мировой политической арене в целом.