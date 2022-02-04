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Гендиректор КамАЗа оценил перспективы появления беспилотников на дорогах
Общество
Гендиректор КамАЗа оценил перспективы появления беспилотников на дорогах
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Казань, 4 февраля. Гендиректор КамАЗа Сергей Когогин указал на одну проблему, которая может возникнуть в случае массового появления на автотрассах беспилотных машин.

По мнению Когогина, нет никаких технических трудностей при создании беспилотного транспорта. Так, уже в текущем году КамАЗ планирует выпустить первые четыре прототипа грузовых беспилотников CONTINENT для тестовых перевозок по трассе М-11 «Нева», сообщает KazanFirst. Проблемы, как считает Когогин, могут возникнуть в процессе взаимодействия обычных автомобилей с беспилотными.

Дело в том, что беспилотник все будет делать правильно, а вот человек, управляющий автомобилем, часто непредсказуем. При этом водитель несет ответственность за свои действия в случае ДТП, а ответственность за действия беспилотника могут возложить на автопроизводителя, что нас не устраивает

Ранее ФАН сообщал о подписании соглашения между КамАЗом и Министерством инноваций и технологий Венгрии. Достигнута договоренность о том, что татарстанский автопроизводитель наладит на территории Венгрии выпуск своих электромобилей.

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дороги машины беспилотники
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