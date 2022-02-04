В Кремле отреагировали на сообщения о сложностях с посадкой самолета Путина в Пекине

Москва, 4 февраля. Самолет президента России Владимира Путина хорошо приземлился в Пекине. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля опроверг информацию о сложностях с посадкой самолета российского лидера в Китае.

«Все хорошо», — сказал Дмитрий Песков в интервью РИА Новости, отвечая на соответствующий вопрос.

В Сети ранее появилось видео с «махнувшим крылом» самолетом Владимира Путина. Лайнер главы российского государства приземлился в Пекине. Некоторые пользователи Telegram заметили, что воздушное судно немного «качнуло».

Президент РФ прибыл в Китай для проведения переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином и участия в открытии Олимпиады в Пекине.