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Захарова высмеяла заявление Нуланд об утечке документов США по безопасности

  /   Обновлено: 04 февраля 2022 12:15
Политика
Захарова высмеяла заявление Нуланд об утечке документов США по безопасности
Telegram  /  Мария Захарова

Москва, 4 февраля. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд признала, что Россия ведет открытую игру. Так считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она прокомментировала заявление американского политика о якобы причастности Москвы к утечке в СМИ ответа США по гарантиям безопасности. На это, по словам Нуланд, указывают некие отметки, «сделанные для России».

«Виктория, судя по Вашему заявлению, Россия играет открыто, а американские игроки сдают крапленые карты. Ничего нового, но от Вас это слышать приятно», — высмеяла Нуланд Мария Захарова в Telegram.

По заявлению Вашингтона, ответ США попал в руки журналистов испанского издания El Pais. Посольство России в Соединенных Штатах заявило, что упреки американцев о причастности Москвы к утечке документов вызывают недоумение. Замглавы МИД РФ Александр Грушко в свою очередь отметил, что российская сторона не удивлена перекладыванием ответственности.

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сша захарова нуланд
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