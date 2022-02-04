Захарова высмеяла заявление Нуланд об утечке документов США по безопасности

Москва, 4 февраля. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд признала, что Россия ведет открытую игру. Так считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она прокомментировала заявление американского политика о якобы причастности Москвы к утечке в СМИ ответа США по гарантиям безопасности. На это, по словам Нуланд, указывают некие отметки, «сделанные для России».

«Виктория, судя по Вашему заявлению, Россия играет открыто, а американские игроки сдают крапленые карты. Ничего нового, но от Вас это слышать приятно», — высмеяла Нуланд Мария Захарова в Telegram.

По заявлению Вашингтона, ответ США попал в руки журналистов испанского издания El Pais. Посольство России в Соединенных Штатах заявило, что упреки американцев о причастности Москвы к утечке документов вызывают недоумение. Замглавы МИД РФ Александр Грушко в свою очередь отметил, что российская сторона не удивлена перекладыванием ответственности.