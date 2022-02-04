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Молодую вдову Александра Градского могут лишить наследства

Шоу-бизнес
Молодую вдову Александра Градского могут лишить наследства
instagram.com  /  @aborgradsky

Москва, 4 февраля. Вдова народного артиста России Александра Градского Марина Коташенко, родившая ему двух сыновей, может лишиться своей части наследства, считает юрист Михаил Алексеев.

Коташенко ограбили несколько недель назад, неизвестные вывезли из ее особняка в Подмосковье 100 млн рублей. Пока история обрастает новыми подробностями, правозащитники делятся своими версиями произошедшего. Некоторые считают, что ограбление было инсценировано.

Вдова Градского имеет право на половину наследства покойного музыканта как его законная супруга. Однако пара поставила штамп в паспорте всего за несколько месяцев до смерти артиста. По мнению Алексеева, Градский мог понимать, что «балансирует на грани жизни и смерти», и ему посоветовали не писать завещание, чтобы документ не оспаривался в суде. Поэтому брак с Коташенко ему показался «меньшим из зол», предположил юрист.

«Однако, если война наследников будет развиваться, не стоит удивляться и иску о признании заключенного брака недействительным. Если он будет удовлетворен, Марина Коташенко исчезнет из числа наследников», — поделился Алексее с kp.ru.

В начале февраля правоохранители задержали домработника Коташенко по делу об ограблении. Непосредственные участники преступления, предположительно, сбежали заграницу.

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Все новости / Шоу-бизнес / Молодую вдову Александра Градского могут лишить наследства
наследство градский коташенко
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