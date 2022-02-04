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Журналисты NetEase: заявления Путина о безопасности поставили США в неловкое положение

Политика
Журналисты NetEase: заявления Путина о безопасности поставили США в неловкое положение
Федеральное агентство новостей

Пекин, 4 февраля. Президент России Владимир Путин раскрыл истинные замыслы США, чем поставил Вашингтон в неудобное положение. Об этом сообщило китайское издание NetEase.

Заявления российского лидера о необходимости обеспечения безопасности на территории европейских государств и разрешения конфликта вокруг Украины заставляет США чувствовать себя неловко, пишет «ПолитРоссия».

Скрытый подтекст призывов Путина можно передать следующим образом: Россия, Украина и Европа смогли бы найти компромисс и успешно договориться. Таким образом и сообщениям о войне бы не было места. Участие Штатов мешает этому произойти.

«Ситуация крайне неловкая для США. Это могут ясно видеть все участники американского заговора», — пишут китайские журналисты.

Корреспонденты считают, что безрезультатность переговоров России и руководства проамериканского Североатлантического альянса демонстрирует желание Вашингтона втянуть Москву в длительные военные действия и не позволить РФ и европейским государствам полноценно развиваться.

Ранее бывший спикер Палаты представителей США Ньют Гингрич заявлял, что президент США Джо Байден не способен противостоять российскому и китайскому лидерам Владимиру Путину и Си Цзиньпину.

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