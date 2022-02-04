Бредихин о недоумении ФРГ на меры в отношении DW: «Россия сделала то, чего никто не ожидал»

Недоумение Германии по поводу мер России в отношении Deutsche Welle объясняется тем, что никто не ожидает, что Москва так поступит. Об этом ФАН рассказал член научного совета при ООН РАН «Социально-политические проблемы формирования ЕАЭС», главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.
Напряжение отношений
Российские ограничительные меры касательно Deutsche Welle вносят напряженность в отношения между Москвой и Берлином. Об этом заявил МИД ФРГ.
Берлин считает, что меры, которые в четверг, 3 февраля, объявили российские власти касательно DW, якобы не имеют под собой каких-либо оснований. Запрет вещания Deutsche Welle представляет собой «новую напряженность» для отношений между Москвой и Берлином. Министерство при этом отвергает сравнение этой ситуации с инцидентом с RT DE.
Россия больше не будет терпеть
Как отметил Антон Бредихин, Россия сделала то, чего никто не ожидал. Каждый «укус» Запада теперь сопровождается контрмерами. Судя по реакции немецкого МИД, существенными.
«Россия не будет терпеть действий по снижению нашей информационной активности в ЕС. Европейцы должны знать правду, потому и наши каналы несут эту миссию. А вот чем занимается DW, — вполне известно. И он доносит отнюдь не плюрализм политических мнений, а выступает одной из частей атаки по дестабилизации нашей страны. Несомненно, немцы лишились мощного информационного рупора. Тогда идите на уступки, и все будет хорошо, лишь так можно посоветовать им», — заключил Антон Бредихин.
Российский МИД запретил вещание DW в ответ на такие же действия в отношении RT DE на немецкой территории.