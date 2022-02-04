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Бредихин о недоумении ФРГ на меры в отношении DW: «Россия сделала то, чего никто не ожидал»
Политика
Бредихин о недоумении ФРГ на меры в отношении DW: «Россия сделала то, чего никто не ожидал»
Федеральное агентство новостей  / 

Недоумение Германии по поводу мер России в отношении Deutsche Welle объясняется тем, что никто не ожидает, что Москва так поступит. Об этом ФАН рассказал член научного совета при ООН РАН «Социально-политические проблемы формирования ЕАЭС», главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Напряжение отношений

Российские ограничительные меры касательно Deutsche Welle вносят напряженность в отношения между Москвой и Берлином. Об этом заявил МИД ФРГ.

Бредихин о недоумении ФРГ на меры в отношении DW: «Россия сделала то, чего никто не ожидал»
pixabay.com /

Берлин считает, что меры, которые в четверг, 3 февраля, объявили российские власти касательно DW, якобы не имеют под собой каких-либо оснований. Запрет вещания Deutsche Welle представляет собой «новую напряженность» для отношений между Москвой и Берлином. Министерство при этом отвергает сравнение этой ситуации с инцидентом с RT DE.

Россия больше не будет терпеть

Как отметил Антон Бредихин, Россия сделала то, чего никто не ожидал. Каждый «укус» Запада теперь сопровождается контрмерами. Судя по реакции немецкого МИД, существенными.

Бредихин о недоумении ФРГ на меры в отношении DW: «Россия сделала то, чего никто не ожидал»
vk.com / Антон Бредихин

«Россия не будет терпеть действий по снижению нашей информационной активности в ЕС. Европейцы должны знать правду, потому и наши каналы несут эту миссию. А вот чем занимается DW, — вполне известно. И он доносит отнюдь не плюрализм политических мнений, а выступает одной из частей атаки по дестабилизации нашей страны. Несомненно, немцы лишились мощного информационного рупора. Тогда идите на уступки, и все будет хорошо, лишь так можно посоветовать им», — заключил Антон Бредихин.

Российский МИД запретил вещание DW в ответ на такие же действия в отношении RT DE на немецкой территории.

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Все новости / Политика / Бредихин о недоумении ФРГ на меры в отношении DW: «Россия сделала то, чего никто не ожидал»
россия германия deutsche welle
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