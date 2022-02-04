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Ливия приостановила экспорт нефти из шести портов ввиду погодных условий

Весь мир
Ливия приостановила экспорт нефти из шести портов ввиду погодных условий
Невские Новости  /  Елизавета Акимова

Триполи, 4 февраля. Ливийская Национальная нефтяная корпорация (ННК) объявила в четверг вечером о приостановке экспорта из портов Брега, Зуэйтина, Рас-Лануф, Аз-Завия, Мелита и Ас-Сидра.

На своей официальной странице в Facebook ННК объяснила, что заморозка поставок является временной. Ее причиной стали плохие погодные условия в районе средиземноморского побережья.

Данную информацию национальным СМИ подтвердили и источники из местных судоходных организаций. Они также сообщили, что крупнейшие нефтяные порты Ас-Сидра и Рас-Лануф прекратили работу на несколько часов по метеорологическим причинам. Власти пошли на данные вынужденные меры для обеспечения безопасности сотрудников терминалов и транспортировки по воде.

Тот же источник указал, что морское движение в портах Брега и Зуэйтина остановлено в среду вечером из-за сильных волн. Около 45 нефтяных танкеров находятся в районе дока, ожидая улучшения погодных условий, чтобы зайти в гавань и возобновить судоходные операции. Полагается, что ситуация наладится в ближайшие дни.

Днем ранее информированные источники сообщили, что ННК готовится к отправке большой партии нефти в Китай, который является крупнейшим импортером Ливии среди стран Азии. Гигантский танкер пришвартовался в порту Тобрук, чтобы доставить один миллион баррелей в столицу КНР Пекин.

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