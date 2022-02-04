В Афганистане планируют провести общенациональную перепись населения

Кабул, 4 февраля. Национальное управление статистики и информации Афганистана (NSIA) заявило о намерении провести общенациональную перепись населения, поскольку точные сведения о количестве проживающих в стране граждан отсутствуют. Имеются лишь приблизительные оценки, согласно которым эта цифра сегодня составляет около 36 миллионов человек.

Глава организации Мохаммад Зиар заявил, что соответствующий проект был подготовлен и представлен кабинету министров. В настоящее время NSIA занимается поиском источников финансирования для проведения переписи.

«Может быть, помогут иностранные доноры. Тогда мы начнем перепись», — заявил он.

Plans To Conduct Nationwide Census In Afghanistan @OmmcomNews https://t.co/hKoMZ44cbS — SUSIM C SAHANI (@c_susim) February 4, 2022

Зиар сообщил, что когда Кабул был захвачен членами движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) некоторые из их помещений были ограблены неизвестными лицами. Из-за этого организация лишилась части технического оборудования, связанного с изготовлением и учетом электронных удостоверений личности.

Такие документы, по данным Национального управления статистики и информации Афганистана, к настоящему времени получили более 6 млн жителей страны. Их выдают в 19 из 34 провинций страны, однако управление пообещало, что в будущем расширит список регионов, где услуга будет доступна, и нарастит число электронных паспортов.

Также в организации намерены усовершенствовать технические средства хранения и учета данных. Помимо этого, в оформление электронных удостоверений личности будут внесены изменения, в том числе из-за переименования государства в «Исламский эмират Афганистан», как страну называют новые власти во главе с талибами.

1 Организация запрещена на территории РФ.