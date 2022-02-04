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Россиянам могут разрешить тратить материнский капитал на оплату частного детсада

  /   Обновлено: 04 февраля 2022 11:39
Общество
Россиянам могут разрешить тратить материнский капитал на оплату частного детсада
pixabay.com  /  FeeLoona

Москва, 4 февраля. Российское правительство допускает, что семьи смогут тратить материнский капитал на оплату частных детских садов, заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

С 1 февраля материнский капитал проиндексирован на 8,4%. Таким видом государственной поддержки могут воспользоваться более миллиона семей. Так, с 1 февраля на первого ребенка семьи могут получить 524,5 тысячи рублей. На второго — 693,1 тысячи рублей. Возможности использования материнского капитала планируется расширить.

«Мы хотим, чтобы у родителей появилась возможность потратить часть денег на ремонт в квартире, но прежде необходимо законодательно определить понятие ремонта», — добавила депутат Госдумы Татьяна Буцкая.

Ожидается, что к 2024 году материнский капитал составит 700 тыс. рублей. В зависимости от региона семьям полагают дополнительные надбавки.

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кузнецова материнский капитал детсады
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