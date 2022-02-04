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Несколько нефтяных резервуаров загорелись на севере Ирака

Весь мир
Несколько нефтяных резервуаров загорелись на севере Ирака
Pr Scr twitter.com  / 

Багдад, 4 февраля. Сильный пожар произошел в одном из восточных районов иракского города Мосул, административного центра провинции Найнава.

По информации местных СМИ, огонь вспыхнул по время перегрузки нефтепродуктов из автоцистерн в стационарные хранилища, уничтожив не менее трех резервуаров и двух тягачей с прицепами.

Общий объем воспламенившегося горючего превысил 40 тысяч литров. Для локализации и тушения очага возгорания были задействованы команды из состава сил гражданской обороны. Причины происшествия, а также данные о жертвах и материальном ущербе не разглашались.

Стоит отметить, что в настоящий момент инцидент не похож на последствия действий террористов. Однако, в провинции Найнава за истекший год периодически отмечались теракты, ответственность за которые возлагают на ячейки «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ), оставшиеся после разгрома основных сил группировки в 2017 году. Боевики неоднократно совершали диверсии, разрушая опоры ЛЭП на критически важных участках сети, что приводило к отключениям света в других регионах страны.

Несколькими днями ранее в одном из районов Мосула подорвался на мине армейский автомобиль, который принимал участие в проходящей здесь контртеррористической операции. Бомба, заложенная у обочины дороги, сдетонировала во время проезда патруля. Двое иракских военнослужащих получили ранения различной степени тяжести.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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нефть пожар ирак
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