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Вор во Владимирской области вынес домашний кинотеатр из соседской квартиры
Происшествия
Вор во Владимирской области вынес домашний кинотеатр из соседской квартиры
pixabay.com  / 

Владимир, 4 февраля. В дежурную часть ОМВД России по Вязниковскому району подала заявление по факту кражи имущества из ее квартиры 29-летняя жительница Владимирской области. Материальный ущерб потерпевшая обозначила в 27 000 рублей.

Осмотрев на месте входную дверь, замок и квартиру, правоохранители следов взлома не обнаружили, как сообщают «Владимирские Ведомости». Женщина объяснила, что незадолго до кражи потеряла запасные ключи. Полицейские оперативно определили местонахождение подозреваемого в преступлении и задержали его. Им оказался 42-летний сосед заявительницы. Сосед признался, что нашел ключи в подъезде, догадался кому они принадлежат и во время отсутствия хозяйки проник в квартиру. Находчивый экспроприатор тайно вынес домашний кинотеатр с напольной колонкой, сабвуфером и компьютерным монитором. Часть краденого имущества ему удалось продать. Однако все вещи были обнаружены полицейскими и возвращены хозяйке. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

Как ранее упоминал ФАН, житель Владимира попался на краже канализационных люков. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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