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Экономика
Путин оценил новые решения нефтяников РФ по поставкам углеводородов в КНР
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Путин оценил новые решения нефтяников РФ по поставкам углеводородов в КНР

Экономика
Путин оценил новые решения нефтяников РФ по поставкам углеводородов в КНР
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Пекин, 4 февраля. Нефтяные компании России подготовили «очень хорошие новые решения» по экспорту углеводородов в Китай. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином.

Они также, по словам российского лидера, сделали еще один шаг вперед в газовой отрасли. Речь идет о новом контракте на поставку голубого топлива в Китай с Дальнего Востока России по 10 млрд кубометров в год, сообщил Путин.

«Что касается двусторонних отношений [РФ и КНР], то они развиваются поступательно в духе дружбы, стратегического партнерства», — прокомментировал он взаимную поддержку двух стран в их экономическом развитии.

Объемы товарооборота между Россией и Китаем по итогам 2021 года достигли небывалых высот. Сумма составила 140 миллиарда долларов, заявил ранее Владимир Путин. По его мнению, такие цифры не предельны.

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