Путин оценил новые решения нефтяников РФ по поставкам углеводородов в КНР

Пекин, 4 февраля. Нефтяные компании России подготовили «очень хорошие новые решения» по экспорту углеводородов в Китай. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином.

Они также, по словам российского лидера, сделали еще один шаг вперед в газовой отрасли. Речь идет о новом контракте на поставку голубого топлива в Китай с Дальнего Востока России по 10 млрд кубометров в год, сообщил Путин.

«Что касается двусторонних отношений [РФ и КНР], то они развиваются поступательно в духе дружбы, стратегического партнерства», — прокомментировал он взаимную поддержку двух стран в их экономическом развитии.

Объемы товарооборота между Россией и Китаем по итогам 2021 года достигли небывалых высот. Сумма составила 140 миллиарда долларов, заявил ранее Владимир Путин. По его мнению, такие цифры не предельны.