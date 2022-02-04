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Российские физики обнаружили потайные комнаты в монастыре Переславля-Залесского

Общество
Российские физики обнаружили потайные комнаты в монастыре Переславля-Залесского
pixabay.com

Переславль-Залесский, 4 февраля. Два подземных помещения обнаружили в Свято-Троицком Даниловом монастыре XVI века в Переславле-Залесском Ярославской области. Открытие сделали ученые НИТУ «МИСиС» и Физического института им. П.Н. Лебедева РАН (ФИАН).

Найденные комнаты могли быть древними склепами или монашескими кельями. Обнаружить их удалось благодаря мюонной радиографии, которая предполагает использование элементарных частиц космического происхождения, передает «Московский комсомолец».

Ученые решили отказаться от традиционных раскопок, чтобы не повредить сохранившиеся здания монастыря. Специальные мюоны способны проникать в землю на глубину двух километров. Такой метод позволил обнаружить комнаты, соединенные воздуховодом или тайным ходом.

Археологи ранее обнаружили множество древних артефактов времен Аркаима вблизи поселка Андреевский на Южном Урале. Ученые извлекли из земли фрагменты керамики, кости животных и часть литейной формы для изготовления украшений.

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физики монастырь тайные комнаты
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