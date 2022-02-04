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Дмитрий Борисов пришел в ужас от малого количества гостей на похоронах Куравлева

Общество
Дмитрий Борисов пришел в ужас от малого количества гостей на похоронах Куравлева
instagram.com  /  @ddborisov

Москва, 4 февраля. Телеведущий Дмитрий Борисов возмутился, узнав, как прошли похороны народного артиста РСФСР Леонида Куравлева. Ему показалось ужасным, что на церемонию прощания с легендарным актером практически никто не пришел.

Борисов отметил, что никто не хочет лезть в семейные проблемы других людей. Он, намекая на историю звезды комедии «Иван Васильевич меняете профессию», указал, что сначала говорят одно, потом выясняется совсем другое. Уверяли, что у артиста все в порядке со здоровьем, а потом появились сведения о его проблемах с мозгом.

«Выписывают из Коммунарки в хоспис, а не даже в центр реабилитации», — добавил Дмитрий Борисов в эфире программы «Пусть говорят».

По его словам, сперва ему говорили, что гражданской панихиды не будет. Он подумал, то семья Куравлева решила провести церемонию в закрытом формате. Однако потом оказалось все иначе, передает «Вечерняя Москва».

«Нам говорят, что не будет прощания, что оно будет закрытым. Просто никого не позвали. Жуткая ситуация, когда народного артиста провожают два человека», — пришел в ужас Борисов от ситуации с похоронами артиста.

Леонида Куравлева не стало 30 января. Ему было 85 лет. Артист последние недели жизни лежал в больнице. После выписки его отправили в хоспис.

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похороны борисов куравлев
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