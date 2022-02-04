Франц Клинцевич: Украину нашпиговывают летальным оружием, готовя к нападению на республики Донбасса

Российский политик и военный эксперт Франц Клинцевич в очередной авторской колонке для ФАН поделился опасениями в связи с заявлениями Госдепа США и Пентагона, что РФ якобы готовила провокацию, чтобы иметь формальный повод для «нападения» на Украину. Ранее по этому поводу высказалось российское посольство в США.

«Не удивлены появлению нового «креативного» сценария, озвученного пресс-секретарями Госдепартамента и Пентагона 3 февраля, о якобы ведущейся Россией подготовке операции против Украины под «чужим флагом». Это свойственно США», — говорится на официальной странице российского диппредставительства в Facebook.

В четверг представитель Пентагона Джон Кирби заявил о якобы имевшихся у Москвы «планах» сфабриковать видео, которое могло стать предлогом для вторжения на Украину. Комментируя это заявление, представитель Госдепартамента США Нед Прайс отказался представить какие-либо доказательства подобных обвинений.

Обвиняя Россию в планах «напасть» на Украину «под чужим флагом», США ведут крайне опасную игру, в первую очередь опасную для Киева, считает Франц Клинцевич. Напоминаем, мнение колумниста может не совпадать с позицией редакции ФАН.

Федеральное агентство новостей /

Опасные игры. Колонка Франца Клинцевича

Думаю, у нас не все до конца понимают, что сегодня происходит. Суть в том, что все последние месяцы Россия подвергается сильнейшей информационной атаке со стороны Запада, в первую очередь со стороны США — флагмана НАТО. Атака эта ведется ловко, изощренно, с максимальным привлечением ресурсов, с задействованием западных и даже части российских СМИ.

Главный «сюжет» этой атаки — якобы панируемое Россией «нападение» на Украину. Никаких доказательств таких планов, разумеется, нет. При этом грозные заявления делаются на самом что ни на есть высоком уровне: руководством США и НАТО, высокопоставленными представителями ЕС.

Украина в этом процессе — не актор, не субъект, а всего лишь объект для манипуляций со стороны Запада. США и их союзники просто используют эту страну для собственной очень опасной игры, направленной в первую очередь против России. Одновременно Украину готовят к совершению опасных провокаций. Заявления Киева, что никакой серьезной концентрации российских войск у украинских границ не наблюдается, Западом просто не принимаются в расчет. То, что нет никаких реальных поводов для войны России с Украиной, также никто на Западе не хочет слышать. США и их европейские «партнеры» намеренно нашпиговывают Украину летальным оружием, последовательно готовя ее к нападению на республики Донбасса.

Подготовить украинские вооруженные силы к полной «зачистке» Донбасса — в этом, на мой взгляд, главная цель США и НАТО. Думаю, американским стратегам даже не нужны ресурсы, которые есть в донбасской земле, им не нужен знаменитый уголь Донбасса. Им нужна только территория — желательно обезлюдевшая. В этом и состоит их страшный замысел. Именно об этом говорил наш президент, когда предупреждал об опасности геноцида народа Донбасса. Именно это российский президент имел в виду, когда говорил, что мы не можем этого допустить. Напомню, в Донбассе сейчас проживает около 600 тысяч граждан России — людей, получивших российские паспорта. Так что наша задача неизменна — не допустить геноцида по отношению к жителям Донбасса, в том числе к российским гражданам.

А что касается различных вбросов западных СМИ, провокаций, гибридной войны, развязанной против нас Соединенными Штатами и их сторонниками, хочу предупредить: не шутите с нами! Мы не собираемся ни на кого нападать, но граждан Российской Федерации в беде не бросим!

В заключение скажу так: те, кто пытается сделать Россию изгоем, просчитались. Время работает против США и НАТО. Даже на Западе люди уже начинают разбираться в происходящем и все лучше понимают, где правда, а где ложь.