США перебрасывают войска в Европу без согласования с НАТО

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс на недавней пресс-конференции отказался предоставить доказательства того, что Россия якобы готовит провокацию, способную стать предлогом для начала вторжения на Украину. Ранее представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что в РФ создается видеосюжет, в котором люди в украинской военной форме осуществляют нападение на объект, расположенный на российской территории. По утверждению Кирби, это позволит Москве оправдать наступление на Украину. Нед Прайс, в свою очередь, заявил, что источником этой информации являются разведданные, «которые были рассекречены», при этом он отказался представить их публично.

NEW: U.S. intelligence has uncovered a plan by Russia to use a fabricated video as pretext for an attack on Ukraine.https://t.co/xtPuu30Ch2 — Julian E. Barnes (@julianbarnes) February 3, 2022

Подпевать Вашингтону бросился Лондон, крайне заинтересованный в развязывании войны между Россией и Украиной. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, так же не предоставляя никаких доказательств своим словам, заявила, что считает достоверными утверждения США о якобы готовящейся провокации в отношении Украины.

My statement in response to US intelligence that Russia plans to fabricate an attack to justify military action against Ukraine ???? pic.twitter.com/2JHEKzEmNP — Liz Truss (@trussliz) February 3, 2022

В общем, «старая песня о главном» — в США продолжают формировать общественное мнение о «предстоящей российской агрессии», слегка сбавив уверенность в «неизбежности наступления на Украину» (о чем недавно высказалась пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки), но не сбавив при этом уверенности в готовящейся провокации. Весомым вкладом в негативное развитие ситуации вокруг Украины является и накачка Киева оружием, что в гораздо большей степени подвергает засевших в органах государственной власти украинских националистов к соблазну приступить к силовому решению проблемы Донбасса. И если уж быть прогнозируемой Западом войне (представим это гипотетически), то России вообще нет никакого резона что-то там придумывать для своего оправдания — Киев вот уже восемь лет, уничтожая русское население юго-востока, делает все своими руками.

Еще большим соблазном для начала силовой акции на Донбассе является для Киева мнимая и зримая поддержка со стороны Вашингтона, которую Белый Дом усиленно демонстрирует последнее время. Так, недавно озвученное решение президента США Джо Байдена о переброске американских войск в Европу, стало воплощаться в жизнь. В польском порту Гдыня с борта американского судна ARC Patriot произведена выгрузка техники батальонной боевой группы — порядка 200 единиц. Техника принадлежит 81-й бригаде «Страйкер» Национальной Гвардии США.

The humming of engines and clicking of armour — US Army vehicles arrived in #Poland’s port city of #Gdynia along with military units as part of a regular #NATO rotation. https://t.co/r6E0KNf7pm — TVP World (@TVPWorld_com) February 3, 2022

С авиабазы Поуп-Филд, расположенной в штате Северная Каролина, на авиабазу Висбаден в Германии самолетами С-17А началась переброска двух тысяч военнослужащих 82-й воздушно-десантной дивизии, входящей в состав 18-й воздушно-десантного корпуса — мобильного соединения американской армии, которое обычно разворачивается на наиболее угрожаемых направлениях, где в ближайшее время Пентагон намеревается начать какие-либо боевые действия.

Из немецкого Фильзека в Румынию направляется тысяча американских военнослужащих 2-го бронекавалерийского полка, самолетами С-130 с авиабазы Рамштайн на восток Польши перебрасываются дополнительные воинские контингенты. Причем переброска американских войск в Европу происходит вне рамок НАТО, а по двусторонним договоренностям с конкретными странами — это очень важно к пониманию, так как вся эта конструкция полностью разрушает тезис о единстве взглядов участников Североатлантического альянса на украинский кризис. Несколько дней назад премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил, что ни один лидер европейских государств не желает военного развития украинского кризиса, так как все понимают, во что это может вылиться. Очевидно, будучи осведомленными о реальном состоянии дел в Европе, США отказались от варианта поддержки Украины руками НАТО, самостоятельно сосредоточившись на этом вопросе.

???? ???????? Пентагон приступил к переброске подразделений ВС США с авиабазы Рамштайн в Германии на восточный фланг НАТО в Польшу. https://t.co/K5aoaeSR8B pic.twitter.com/WQjQQs8ZFP — Записки охотника (@galandecZP) February 3, 2022

То есть, еще раз: переброска американских войск в Европу проводится без согласования с Брюсселем, а основывается на двухсторонних договоренностях с конкретными странами.

При этом администрация США заявляет, что перебрасываемые войска никаким образом не угрожают России и ни при каких обстоятельствах не будут задействованы в украинском конфликте. Чтобы оценить это сложное словосочетание, достаточно представить себе размещение пары российских воздушно-десантных дивизий в Канаде, одну в Ванкувере, другую в Монреале, Первую гвардейскую танковую армию из Смоленска перебросить в мексиканский Монтеррей, а на Кубе, уже традиционно, разместить ядерные ракеты. И заявить, что это не имеет никакого отношения к безопасности США, и все эти силы не будут использованы в военных целях. Разумеется, в таком случае все заявления о безопасности Соединенных Штатов будут выглядеть абсурдными. И именно так же выглядят и заявления Вашингтона об отсутствии угроз Российской Федерации. В общем, обман и лицемерие продолжают оставаться главным инструментом внешней политики Белого Дома.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.