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Новейшие истребители Су-57 ВКС РФ «засветились» в новосибирском аэропорту Толмачево

Армия
Новейшие истребители Су-57 ВКС РФ «засветились» в новосибирском аэропорту Толмачево
twitter.com  /  @mod_russia

Новосибирск, 4 февраля. Пара российских истребителей пятого поколения Су-57 совершила посадку в Новосибирске и была сфотографирована любителями авиационных новинок.

Изображения двух новейших истребителей ВКС РФ с красными бортовыми номерами «02» и «52» в новосибирском аэропорту Толмачево появились в социальной сети Twitter.

Боевые самолеты совершают перелет с завода-изготовителя в Комсомольске-на-Амуре в европейскую часть России. При этом на машине с номером «02» имеется эмблема государственного летно-испытательного центра российского Минобороны в городе Ахтубинск, куда уже был отправлен Су-57 с номером «01».

Ранее сообщалось, что российские Су-57 будут проводить учебные воздушные бои с китайскими истребителями пятого поколения J-20. Об испуге американских военных экспертов в связи с ростом могущества истребительной авиации ВКС РФ писал Infox.

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вкс рф истребители су-57
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