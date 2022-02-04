Новейшие истребители Су-57 ВКС РФ «засветились» в новосибирском аэропорту Толмачево

Новосибирск, 4 февраля. Пара российских истребителей пятого поколения Су-57 совершила посадку в Новосибирске и была сфотографирована любителями авиационных новинок.

Изображения двух новейших истребителей ВКС РФ с красными бортовыми номерами «02» и «52» в новосибирском аэропорту Толмачево появились в социальной сети Twitter.

Пара истребителей Су-57 в аэропорту Новосибирска. Фото: NSK Planes pic.twitter.com/Ya7VlPCdsM — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) February 4, 2022

Боевые самолеты совершают перелет с завода-изготовителя в Комсомольске-на-Амуре в европейскую часть России. При этом на машине с номером «02» имеется эмблема государственного летно-испытательного центра российского Минобороны в городе Ахтубинск, куда уже был отправлен Су-57 с номером «01».

Ранее сообщалось, что российские Су-57 будут проводить учебные воздушные бои с китайскими истребителями пятого поколения J-20. Об испуге американских военных экспертов в связи с ростом могущества истребительной авиации ВКС РФ писал Infox.