МИД назвал ожидаемым заявление о «вине» России за утечку ответа США по безопасности

Москва, 4 февраля. Попытка США переложить на Россию вину в утечке ответа Вашингтона по гарантиям безопасности не удивляет. Об этом сказал заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

Он напомнил, что американцы всегда винят Москву во всех бедах.

«Ничего нового и неожиданного. По логике Вашингтона, Москва за все несет ответственность», — сказал дипломат.

Ранее в Соединенных Штатах заявили, что их ответ на предложения России по гарантиям безопасности попал в руки журналистов испанской газеты El Pais. По мнению Вашингтона, за этим стоит Москва.

Россия в конце 2021 года направила США проект договора по гарантиям безопасности. Один из пунктов подразумевает отказ НАТО от расширения на восток.