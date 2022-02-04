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В Омске решили судьбу ветхого здания гимназии
Общество
В Омске решили судьбу ветхого здания гимназии
Федеральное агентство новостей  /  Дмитрий Кукушкин

Омск, 4 февраля. Мэр Омска Сергей Шелест лично осмотрел здание 88-й гимназии, которая давно нуждается в ремонте из-за аварийного состояния.

Образовательное учреждение, расположенное на улице 3-я Транспортная, по причине своей крайней ветхости было закрыто еще в августе 2020 года. Как напомнил Шелест, в 2021 году была разработана проектно-сметная документация по ремонту гимназии, сообщает «Омск-Информ».

Осмотрев проблемный объект, Шелест признал, что целесообразнее было бы снести гимназию, но это исключено, так как противоречит действующим градостроительным нормам. Поэтому принято решение о проведении капитального ремонта.

Ранее ФАН сообщал о срыве сроков проведения капитального ремонта 16 домов в поселке Мирном в Волгоградской области. Прокуратура обвинила в этом недобросовестных строительных подрядчиков, получивших от регионального фонда капремонта предоплату в размере около 27 миллионов рублей.

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