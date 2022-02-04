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Цензура и непонятные алгоритмы: почему Facebook превращается в «сообщество пенсионеров»
Технологии
Цензура и непонятные алгоритмы: почему Facebook превращается в «сообщество пенсионеров»
pixabay.com  / 

Социальная сеть Facebook стремительно теряет молодежь, поэтому из модной студенческой тусовки она постепенно превращается в сообщество пенсионеров. Об этом в беседе с ФАН рассказала директор по маркетингу мессенджера Gem4me Ольга Бобровская.

Впервые за 18 лет существования Facebook количество ежедневных пользователей соцсети начало сокращаться. За последние три месяца 2021 года число повседневных входов в систему уменьшилось примерно на 500 тысяч. Сам основатель компании Марк Цукерберг признал, что упадок социальной сети зависит от нарастающей конкуренции.

«Сам Цукерберг уже признал, что Meta (ранее Facebook. — Прим. ФАН) сталкивается с серьезной конкуренцией, особенно со стороны TikTok. Молодая аудитория предпочитает другие социальные сети, где больше развлекательного контента. Facebook постепенно превращается из модной студенческой тусовки в сообщество пенсионеров. Доля молодежной аудитории там очень небольшая, потому что ей соцсеть уже неинтересна», — сказала она.

Помимо прочего, Бобровская отметила, что у Facebook не самые удобные настройки: новостная лента, которая следует каким-то неочевидным алгоритмам, комментарии, которые то не разворачиваются, то выстраиваются в непонятном порядке, цензура, из-за которой часто наказывают беспричинно. Все это негативно повлияло на лояльность пользователей.

Цензура и непонятные алгоритмы: почему Facebook превращается в «сообщество пенсионеров»
Федеральное агентство новостей /

Она также подчеркнула, что на фоне падения популярности Facebook другие участники «метавселенной» будут забирать себе существенную часть его выручки. Инвесторы же не любят, когда какое-то подразделение потребляет выручку, а не приносит прибыль.

Ранее создатель Telegram Павел Дуров упрекнул в некомпетентности разработчиков WhatsApp. По его словам, брешь в безопасности мессенджера находят раз в несколько месяцев. Он привел пример, что один из багов в мессенджере существует несколько лет и позволяет хакерам получать доступ к переписке пользователей.

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