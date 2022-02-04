Цензура и непонятные алгоритмы: почему Facebook превращается в «сообщество пенсионеров»

Социальная сеть Facebook стремительно теряет молодежь, поэтому из модной студенческой тусовки она постепенно превращается в сообщество пенсионеров. Об этом в беседе с ФАН рассказала директор по маркетингу мессенджера Gem4me Ольга Бобровская.
Впервые за 18 лет существования Facebook количество ежедневных пользователей соцсети начало сокращаться. За последние три месяца 2021 года число повседневных входов в систему уменьшилось примерно на 500 тысяч. Сам основатель компании Марк Цукерберг признал, что упадок социальной сети зависит от нарастающей конкуренции.
«Сам Цукерберг уже признал, что Meta (ранее Facebook. — Прим. ФАН) сталкивается с серьезной конкуренцией, особенно со стороны TikTok. Молодая аудитория предпочитает другие социальные сети, где больше развлекательного контента. Facebook постепенно превращается из модной студенческой тусовки в сообщество пенсионеров. Доля молодежной аудитории там очень небольшая, потому что ей соцсеть уже неинтересна», — сказала она.
Помимо прочего, Бобровская отметила, что у Facebook не самые удобные настройки: новостная лента, которая следует каким-то неочевидным алгоритмам, комментарии, которые то не разворачиваются, то выстраиваются в непонятном порядке, цензура, из-за которой часто наказывают беспричинно. Все это негативно повлияло на лояльность пользователей.
Она также подчеркнула, что на фоне падения популярности Facebook другие участники «метавселенной» будут забирать себе существенную часть его выручки. Инвесторы же не любят, когда какое-то подразделение потребляет выручку, а не приносит прибыль.
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