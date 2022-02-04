Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 февраля 14:36
14:34
Происшествия
Министр туризма Ставрополья стал фигурантом уголовного дела после фестиваля фейерверков
14:33
Общество
«За RT DE ответили»: в России прекращает работу Deutsche Welle
14:29
Политика
Вице-президент Роснефти Леонтьев допустил вербовку зажиточных россиян в Британии
14:28
Происшествия
Стая бездомных собак набросилась на девочку во дворе жилого дома в Астрахани
14:27
Весь мир
Йеменская армия отбила у повстанцев несколько опорных пунктов в Марибе
14:26
Общество
Роспотребнадзор объяснил, как правильно выбирать антисептик для защиты от коронавируса
14:25
Общество
МЧС России предупредило петербуржцев о порывистом ветре в ночь на 5 февраля
14:25
Происшествия
В Самаре коммунальщики жестоко убили собаку на глазах у прохожих
14:24
Спорт
Игроки сборной России по мини-футболу получат двойные премиальные за победу над Украиной
14:23
Общество
Глава «Мегалайна» Корупятник озвучил финалистов конкурса проектов модернизации «Горской»
Все новости

Кедми объяснил, когда Россия и Китай смогут «устранить угрозу» со стороны США и НАТО
Политика
Кедми объяснил, когда Россия и Китай смогут «устранить угрозу» со стороны США и НАТО
Федеральное агентство новостей  / 

Западные страны продолжают стягивать войска к украинской границе, убеждая Россию и Китай в том, что они не несут угрозы. Однако если Москва и Пекин придут к выводу, что со стороны США и НАТО есть опасность, — она будет устранена. С таким заявлением выступил военный эксперт и политолог, экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми.

Пентагон подтвердил, что вне рамок НАТО дополнительно отправит в Европу 2 тыс. военных. 1,7 тыс. из них прибудут в Польшу, 300 — в Германию, при этом из самой Германии тысячу американских солдат передислоцируют в Румынию. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби проинформировал, что они не будут принимать никакого участия в потенциально боевых действиях, а займутся обеспечением надежной обороны союзникам по НАТО. Тем временем глава минобороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что Варшава уже готовится к приему американских военных.

«Идет подготовка к приему основных сил бригадной боевой группы 82-й воздушно-десантной дивизии США. В Польше уже находится передовая группа», – заявил он, добавив, что это «четкий сигнал союзнической солидарности».

Кедми объяснил, когда России и Китай могут «устранить угрозу» со стороны США и НАТО
wikipedia.org / Mark Nakoykher / CC BY-SA 4.0

Военный эксперт Яков Кедми считает, что Соединенные Штаты и Североатлантический альянс играют с огнем, перебрасывая дополнительные силы и средства в Восточную Европу на фоне ультиматума России по обеспечению безопасности в Европе. Он объяснил — когда Россия и Китай могут «устранить угрозу» со стороны США и НАТО. По его словам, это произойдет тогда, когда Москва и Пекин придут к выводу, что со стороны Запада идет опасность.

«Как было написано в газете «Синьхуа». Если две уважаемые страны придут к выводу, что их безопасность находится под угрозой, то они вправе скоординировать свои действия, чтобы устранить эту угрозу. Там написано на чистом китайском языке, что будет в случае опасности. Поэтому западные страны пытаются говорить, что они добавили войск в Европу, а это не опасность. И они думают, что им кто-то поверит?» — задал риторический вопрос Яков Кедми в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Напряженная ситуация вокруг Украины связана с политикой президента США Джо Байдена. Об этом сообщил сенатор-республиканец Тед Круз.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Кедми объяснил, когда Россия и Китай смогут «устранить угрозу» со стороны США и НАТО
россия сша нато китай кедми
Комментировать