Кедми объяснил, когда Россия и Китай смогут «устранить угрозу» со стороны США и НАТО

Западные страны продолжают стягивать войска к украинской границе, убеждая Россию и Китай в том, что они не несут угрозы. Однако если Москва и Пекин придут к выводу, что со стороны США и НАТО есть опасность, — она будет устранена. С таким заявлением выступил военный эксперт и политолог, экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми.

Пентагон подтвердил, что вне рамок НАТО дополнительно отправит в Европу 2 тыс. военных. 1,7 тыс. из них прибудут в Польшу, 300 — в Германию, при этом из самой Германии тысячу американских солдат передислоцируют в Румынию. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби проинформировал, что они не будут принимать никакого участия в потенциально боевых действиях, а займутся обеспечением надежной обороны союзникам по НАТО. Тем временем глава минобороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что Варшава уже готовится к приему американских военных.

«Идет подготовка к приему основных сил бригадной боевой группы 82-й воздушно-десантной дивизии США. В Польше уже находится передовая группа», – заявил он, добавив, что это «четкий сигнал союзнической солидарности».

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Военный эксперт Яков Кедми считает, что Соединенные Штаты и Североатлантический альянс играют с огнем, перебрасывая дополнительные силы и средства в Восточную Европу на фоне ультиматума России по обеспечению безопасности в Европе. Он объяснил — когда Россия и Китай могут «устранить угрозу» со стороны США и НАТО. По его словам, это произойдет тогда, когда Москва и Пекин придут к выводу, что со стороны Запада идет опасность.

«Как было написано в газете «Синьхуа». Если две уважаемые страны придут к выводу, что их безопасность находится под угрозой, то они вправе скоординировать свои действия, чтобы устранить эту угрозу. Там написано на чистом китайском языке, что будет в случае опасности. Поэтому западные страны пытаются говорить, что они добавили войск в Европу, а это не опасность. И они думают, что им кто-то поверит?» — задал риторический вопрос Яков Кедми в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Напряженная ситуация вокруг Украины связана с политикой президента США Джо Байдена. Об этом сообщил сенатор-республиканец Тед Круз.