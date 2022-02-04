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Онколог Эдуард Таран дал рекомендации по поводу профилактики рака
Общество
Онколог Эдуард Таран дал рекомендации по поводу профилактики рака
gov.karelia.ru  /  Официальный интернет-портал Республики Карелия

Курск, 4 февраля. 4 февраля признан Всемирным днем борьбы с онкозаболеваниями. Онколог Эдуард Таран рассказал о достижениях современной медицины в лечении одного из самых часто встречающихся видов онкологических заболеваний – рака молочной железы.

Специалист объяснил, что большое значение для успешного лечения имеет диагностика рака на ранней стадии. Не стоит бояться посещать онколога, 90% обращений оказываются не связанными с онкологическими болезнями, как сообщает «Курская правда». На ранних стадиях заболевания операция может быть совсем небольшой. Но даже если встанет вопрос об удалении молочной железы, не стоит бояться. Главное – остановить заболевание. Многие женщины переживают по поводу возможной потери привлекательности, но сейчас этого можно избежать посредством имплантов, или же можно заменить молочную железу собственными тканями пациента. Каждая операция уникальна.

Онколог добавил, что с развитием науки для диагностики используются все самые передовые методы, которые применяются в ведущих онкоцентрах мира. Наши специалисты регулярно повышают квалификацию на лучших площадках страны. Для профилактики заболевания Эдуард Таран советует вести здоровый образ жизни, правильно питаться и отказаться от алкоголя. Самая лучшая профилактика, по словам врача, это ранняя выявляемость, раннее обращение к специалисту.

Ранее ФАН писал о том, что куркума снижает риск развития рака у людей. Лечебный эффект приправы связывают с повышенным содержанием в ней антиоксидантов.

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