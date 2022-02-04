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«Очень сильный лидер»: американский генерал восхитился действиями Путина в Европе
Политика
«Очень сильный лидер»: американский генерал восхитился действиями Путина в Европе
Федеральное агентство новостей  / 

Экс-глава разведывательного управления Министерства обороны США, генерал-лейтенант Майкл Флинн в эфире американского телеканала не смог сдержать своего восхищения президентом России Владимиром Путиным.

В декабре 2021 года Министерство иностранных дел России обнародовало проекты договоров Москвы с НАТО и США о гарантиях безопасности в Европе. В документе говорится, что Соединенные Штаты не должны создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, которые не входят в Альянс. США не рекомендовали использовать для ведения военной деятельности инфраструктуру бывших стран СССР и развивать с ними двустороннее военное сотрудничество. После этого началась серия переговоров с Западом, которая продолжается до сих пор.

Американский офицер в отставке Майкл Томас Флинн в интервью телеканалу Lindell TV оценил действия России, которая решила урегулировать вопросы безопасности в Европе. По его словам, Североатлантический альянс должен учитывать интересы РФ, когда пытается поставить свои военные базы у ее границ. Он заявил, что Россия — большое государство с ядерным оружием, с которым нельзя шутить. Американский генерал восхитился действиями Путина в Европе и назвал его очень сильным лидером.

«То, что все, кто хотят вступить в НАТО, могут это сделать — это не работает таким образом. Особенно, если эти страны находятся у границ больших государств с ядерным оружием и сильным лидером. Он (Путин. — Прим. ФАН), нравится вам или нет, этот парень — очень сильный лидер, он уже долгое время у власти. И он не собирается мириться с тем бредом, который наблюдает в Европе», — заявил американский генерал.

Майкл Томас Флинн был директором разведывательного управления министерства обороны. Он командовал подразделением по вопросам разведки, наблюдения и рекогносцировки.

Интересно, что это не первое положительное высказывание о Владимире Путине, исходящее от офицеров США. Ранее американский генерал Джек Кин говорил, что Путин является самым могущественным мировым лидером, а США и НАТО беспомощны перед ним.

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Все новости / Политика / «Очень сильный лидер»: американский генерал восхитился действиями Путина в Европе
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