Роспотребнадзор объяснил, как правильно выбирать антисептик для защиты от коронавируса

Москва, 4 февраля. Выбирая антисептик, нужно проверить его государственную регистрацию, чтобы убедиться в эффективности и безопасности средства.

Роспотребнадзор обращает внимание: на упаковке должен стоять номер свидетельства о государственной регистрации и содержаться информация, в каких случаях применяется препарат. В период пандемии лучше всего использовать средство с таким описанием: «применяется по отношению к возбудителям бактериальной и вирусной инфекции». Если в описании упоминаются только бактерии, то для борьбы с коронавирусом средства не годится, передает издание «Вести Подмосковья».

Средство для профилактики коронавируса должно иметь подтверждение, выданное в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора.

Наиболее эффективны для борьбы с коронавирусом антисептики с большим содержанием спирта, при этом этиловый спирт должен составлять не менее 60-70 процентов, а изоприловый — не менее 60.

В инструкции к антисептику должно также быть указано, какое количество средства наносить на руки и как быстро оно действует.

Ранее ФАН приводил мнение специалистов Роспотребнадзора о степени защищенности человека от других штаммов после «Омикрона». Они сомневаются, что иммунитет в этом случае будет защищать от других разновидностей коронавируса.