Председатель Еврокомиссии призвала не исключать газопровод «СП-2» из санкционных списков

Брюссель, 4 февраля. Запуск «Северного потока — 2» будет зависеть от действий российской стороны. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, политика российской компании «Газпром» выглядит странной.

«Москва использует газ в качестве инструмента давления на нас, поэтому «Северный поток — 2» нельзя исключать из санкционных списков», — сказала она в интервью Les Echos.

Глава ЕК добавила, что «Газпром» должен наращивать объемы поставок голубого топлива до максимально возможных, поскольку в Европе наблюдается высокий спрос на газ.

Руководитель австрийской нефтегазовой компании OMV Альфред Штерн ранее заявил, что «Северный поток — 2» не должен находиться в политической изоляции.