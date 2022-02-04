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Председатель Еврокомиссии призвала не исключать газопровод «СП-2» из санкционных списков

  /   Обновлено: 04 февраля 2022 11:13
Политика
Председатель Еврокомиссии призвала не исключать газопровод «СП-2» из санкционных списков
wikipedia.org  /  MSC/Michael Kuhlmann / CC BY 3.0 de

Брюссель, 4 февраля. Запуск «Северного потока — 2» будет зависеть от действий российской стороны. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, политика российской компании «Газпром» выглядит странной.

«Москва использует газ в качестве инструмента давления на нас, поэтому «Северный поток — 2» нельзя исключать из санкционных списков», — сказала она в интервью Les Echos.

Глава ЕК добавила, что «Газпром» должен наращивать объемы поставок голубого топлива до максимально возможных, поскольку в Европе наблюдается высокий спрос на газ.

Руководитель австрийской нефтегазовой компании OMV Альфред Штерн ранее заявил, что «Северный поток — 2» не должен находиться в политической изоляции.

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Газпром северный поток европа
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