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Путин считает отношения России и Китая примером успешного диалога между странами

Политика
Путин считает отношения России и Китая примером успешного диалога между странами
instagram.com  /  @russian_kremlin

Пекин, 4 февраля. Отношения России и Китая являются хорошим примером развития диалога между странами. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин на встрече с китайским коллегой Си Цзиньпином.

Переговоры лидеров проходят в Пекине перед открытием Олимпийских игр. Путин поблагодарил Си Цзиньпина за приглашение на церемонию открытия.

«Надеюсь, у председателя КНР, несмотря на плотный график, найдется несколько минут, чтобы поговорить лично», — добавил российский глава.

Председатель КНР похвалил приверженность Москвы и Пекина устойчивому развитию двусторонних отношений, несмотря на пандемию. Стороны общими усилиями поддерживают усилия по защите национальных интересов, добавил он.

Церемония открытия Олимпийских игр в Пекине начнется в 15 часов по московскому времени. Они продлятся до 20 февраля.

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Си Цзиньпин путин китай
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