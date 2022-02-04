Путин считает отношения России и Китая примером успешного диалога между странами

Пекин, 4 февраля. Отношения России и Китая являются хорошим примером развития диалога между странами. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин на встрече с китайским коллегой Си Цзиньпином.

Переговоры лидеров проходят в Пекине перед открытием Олимпийских игр. Путин поблагодарил Си Цзиньпина за приглашение на церемонию открытия.

«Надеюсь, у председателя КНР, несмотря на плотный график, найдется несколько минут, чтобы поговорить лично», — добавил российский глава.

Председатель КНР похвалил приверженность Москвы и Пекина устойчивому развитию двусторонних отношений, несмотря на пандемию. Стороны общими усилиями поддерживают усилия по защите национальных интересов, добавил он.

Церемония открытия Олимпийских игр в Пекине начнется в 15 часов по московскому времени. Они продлятся до 20 февраля.