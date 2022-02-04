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Полиция Айн Зары ликвидировала десятки незаконных подключений к электросети Ливии
Весь мир
Полиция Айн Зары ликвидировала десятки незаконных подключений к электросети Ливии
piqsels.com  / 

Триполи, 4 февраля. Объединенные силы безопасности столицы Ливии приступили к выполнению национальной кампании по устранению незаконных подключений к общественной электросети. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Мероприятие стартовало после многочисленных жалоб со стороны Генеральной энергетической компании страны GECOL.

«Объединенные силы устранили подключения внутри кузнечных фабрик и мастерских, которые незаконно потребляют электроэнергию, что привело к частым отключениям электроэнергии в муниципалитете Айн Зара», — говорится в сообщении ведомства.

Правоохранители также выписали крупные штрафы владельцам предприятий за незаконное подключение и неуплату долгов. Стоит добавить, что национальная кампания проводится по указанию генерального прокурора после увеличения количества атак на активы и маршруты электросети общего пользования.

Руководство компании GECOL неоднократно жаловалось в Министерство внутренних дел Ливии на постоянные нападения со стороны вооруженных группировок, которые срезали провода высокого напряжения с целью дальнейшей продажи. Официальные письма также поступали генпрокурору страны.

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ливия полиция gecol
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